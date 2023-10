Balade mycologique 2, rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 14 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Avec Cristau on apprend à (re)connaître les champignons du coin avec un pro(f) !

Départ de la balade devant L’Epicerie..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. .

2, rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Cristau, you can (re)learn about the local mushrooms from a professional!

Start in front of L’Epicerie.

Con Cristau, podrá (re)conocer las setas locales de la mano de un profesional.

Salida frente a L’Epicerie.

Mit Cristau lernt man die Pilze der Gegend (wieder) kennen, und zwar mit einem Profi(f)!

Start der Wanderung vor L’Epicerie.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Béarn des Gaves