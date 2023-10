Atelier pâtisserie 2, rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 12 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Parce ce que c’est bon et que c’est la saison : un dessert aux pommes ! Atelier gourmand avec Nelly..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 16:00:00. EUR.

2, rue Léon Bérard Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Because it’s good and in season: an apple dessert! Gourmet workshop with Nelly.

Porque es bueno y de temporada: ¡un postre de manzana! Taller gastronómico con Nelly.

Weil es gut schmeckt und gerade Saison hat: ein Apfeldessert! Gourmet-Workshop mit Nelly.

