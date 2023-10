Causerie and Tea 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 12 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Une heure joyeuse pour pratiquer la langue de Shakespeare et celle de Molière avec les gens du coin..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 11:00:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A happy hour to practice the language of Shakespeare and Molière with the locals.

Una hora divertida para practicar la lengua de Shakespeare y Molière con los lugareños.

Eine fröhliche Stunde, um mit den Einheimischen die Sprache Shakespeares und Molières zu üben.

