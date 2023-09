L’Apéro des parents d’ados 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 11 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Apéro auberge espagnole pour les parents d’ados

Renseignements à l’Épicerie Sans Fin, ou par courriel..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Apéro auberge espagnole for parents of teenagers

Information at Épicerie Sans Fin, or by e-mail.

Aperitivo español para padres de adolescentes

Información en Épicerie Sans Fin, o por correo electrónico.

Apéro auberge espagnole für Eltern von Teenagern

Informationen in der Épicerie Sans Fin, oder per E-Mail.

