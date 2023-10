Expo-Vente Pépinère Maathaï 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 7 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Élodie transforme la terrasse de l’Épicerie en jardin botanique avec ses plants à installer dès maintenant dans nos jardins !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Élodie is transforming the terrace of l’Épicerie into a botanical garden with her seedlings, which you can plant in your garden right now!

Élodie transforma la terraza de la Épicerie en un jardín botánico con sus plantas, ¡que ahora se pueden plantar en nuestros jardines!

Élodie verwandelt die Terrasse der Épicerie in einen botanischen Garten mit ihren Setzlingen, die Sie ab sofort in unseren Gärten ansiedeln können!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Béarn des Gaves