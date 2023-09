La Batalèra 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 30 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez partager avec Miqueù et Estève un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. Siatz los planvienguts !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:30:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and share a moment in Béarnais with Miqueù and Estève, a discussion open to all learners and speakers. Siatz los planvienguts!

Venga a compartir un momento en béarnais con Miqueù y Estève, un coloquio abierto a todos, aprendices y hablantes. ¡Siatz los planvienguts!

Kommen Sie und teilen Sie mit Miqueù und Estève einen Moment auf Béarnais. Die Diskussion ist offen für alle, Lernende, Sprecherinnen und Sprecher. Siatz los planvienguts!

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Béarn des Gaves