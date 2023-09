Parcours « bras-dessus, bras- dessous » 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 29 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Petites astuces prévention pour rester en mouvement. Une fois par mois, par thème, auto-massage, respiration, relaxation avec Mapaule.

Le thème du jour : bien s’endormir, bien se réveiller..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 12:00:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Prevention tips to keep you moving. Once a month, by theme, self-massage, breathing, relaxation with Mapaule.

Today’s theme: falling asleep well, waking up well.

Pequeños consejos de prevención para mantenerse en movimiento. Una vez al mes, por tema, automasaje, respiración, relajación con Mapaule.

El tema de hoy: dormirse bien, despertarse bien.

Kleine Präventionstipps, um in Bewegung zu bleiben. Einmal im Monat, nach Themen geordnet, Selbstmassage, Atmung, Entspannung mit Mapaule.

Das Thema des Tages: gut einschlafen, gut aufwachen.

