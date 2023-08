Animation jeux et musique 2, rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 1 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

De retour du jardin de la Soleillade, partagez un moment de convivialité autour de jeux en bois, et des outils ludo-pédagogiques de l’apprentie Girafe inspirée de la communication non violente dans une ambiance musicale..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

2, rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Back from the Jardin de la Soleillade, share a moment of conviviality around wooden games and the educational tools of the apprentice Giraffe inspired by non-violent communication in a musical atmosphere.

De vuelta del Jardin de la Soleillade, comparta un momento de convivencia en torno a los juegos de madera y las herramientas pedagógicas del aprendiz Jirafa inspiradas en la comunicación no violenta en un ambiente musical.

Nach der Rückkehr aus dem Jardin de la Soleillade teilen Sie einen Moment der Geselligkeit rund um Holzspiele und die spielpädagogischen Werkzeuge des Lehrlings Giraffe, die von der gewaltfreien Kommunikation inspiriert sind, in einer musikalischen Atmosphäre.

