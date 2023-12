Visite commentée de l’Office de Tourisme : « La Haute-ville et ses remparts » 2 Rue Lecampion Granville, 4 décembre 2023, Granville.

Granville,Manche

De la Révolution Française, en passant par la Guerre de Cent ans, la Haute Ville se dévoile.

Egarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous !

Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

5€/adulte – 4€/enfant de moins de 12 ans – Gratuit pour les moins de 3 ans.

Durée : 1h30 – Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire..

2024-01-05 14:30:00 fin : 2024-01-05 16:00:00. .

2 Rue Lecampion Office de Tourisme Granville Terre et Mer

Granville 50400 Manche Normandie



From the French Revolution to the Hundred Years War, the Haute Ville reveals itself.

Lose yourself in the cobbled streets of the old town, and you will be sure to enjoy breathtaking views!

Stroll along the ramparts, cross the square of the Church of Notre-Dame du Cap Lihou and discover the history of the Haute Ville de Granville.

5 /adult ? 4 /children under 12 years old ? Free for children under 3 years old.

Duration: 1h30 ? Accessible to people with reduced mobility.

Reservation required.

De la Revolución Francesa a la Guerra de los Cien Años, la Haute Ville se revela.

Piérdase por las calles empedradas del casco antiguo, ¡y seguro que disfrutará de unas vistas impresionantes!

Pasee por las murallas, recorra la plaza de la iglesia de Notre-Dame du Cap Lihou y descubra la historia de la Haute Ville de Granville.

5 /adulto ? 4 /niños menores de 12 años ? Gratuito para menores de 3 años.

Duración: 1h30 ? Accesible para personas con movilidad reducida.

Reserva obligatoria.

Von der Französischen Revolution bis zum Hundertjährigen Krieg – die Oberstadt wird enthüllt.

Lassen Sie sich von den Kopfsteinpflastergassen der Altstadt verzaubern und genießen Sie die atemberaubenden Panoramen, die sich Ihnen bieten

Erkunden Sie die Stadtmauern, den Vorplatz der Kirche Notre-Dame du Cap Lihou und entdecken Sie die Geschichte der Oberstadt von Granville.

5/Erwachsener ? 4/Kind unter 12 Jahren ? Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren.

Dauer: 1,5 Stunden ? Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-01 par OTGTM – BIT Bréhal