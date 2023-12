Visite commentée pour les enfants : Granville « Polo, raconte-moi le port de pêche » 2 Rue Lecampion Granville, 4 décembre 2023, Granville.

Granville,Manche

Polo le bulot t’emmène à la découverte du port de pêche de Granville. Polo te raconte l’histoire de la pêche d’hier et d’aujourd’hui. Grâce aux nombreux indices qu’il va te donner, rempli le petit livret qui te sera fourni. Ouvre bien tes yeux et sois attentif pour ne pas en prendre une miette !

Tu repartiras avec ton livret qui te permettra de refaire cette visite avec tes amis ou des membres de ta famille.

Pour les 6-11 ans – 4 € par enfant.

Minimum : 5 participants – maximum : 15 participants.

Durée : 1h15.

Réservation obligatoire.

Présence d’un adulte obligatoire – gratuit pour les adultes.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Granville..

2 Rue Lecampion Office de Tourisme Granville Terre et Mer

Granville 50400 Manche Normandie



Polo the whelk takes you on a tour of Granville?s fishing port. Polo tells you the story of fishing, past and present. Using the many clues he’ll give you, fill in the little booklet provided. Keep your eyes peeled and your ears open to make sure you don’t catch a crumb!

You’ll leave with your own booklet, so you can repeat the tour with friends or family.

Ages 6-11 – 4? per child.

Minimum: 5 participants – maximum: 15 participants.

Duration: 1h15.

Reservations required.

Presence of an adult compulsory – free for adults.

Meet at Granville Tourist Office.

Polo, la ballena, te lleva a conocer el puerto pesquero de Granville. Polo te lo contará todo sobre la historia de la pesca, pasada y presente. Utiliza las numerosas pistas que te dará para rellenar el librito que te entregarán. Mantén los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para no pillar ni una migaja

Se irá con su cuadernillo, para que pueda repetir la visita con amigos o familiares.

Para niños de 6 a 11 años – 4 euros por niño.

Mínimo: 5 participantes – máximo: 15 participantes.

Duración: 1h15.

Imprescindible reservar.

Un adulto debe estar presente – gratuito para los adultos.

Encuentro en la Oficina de Turismo de Granville.

Polo le bulot nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise durch den Fischereihafen von Granville. Polo erzählt dir die Geschichte des Fischfangs von früher und heute. Mit Hilfe der vielen Hinweise, die er dir gibt, füllst du das kleine Heftchen aus, das dir ausgehändigt wird. Halte deine Augen offen und sei aufmerksam, damit du keinen Krümel entdeckst!

Du wirst dein Heft mit nach Hause nehmen und kannst den Besuch mit deinen Freunden oder deiner Familie wiederholen.

Für 6- bis 11-Jährige – 4 ? pro Kind.

Minimum: 5 Teilnehmer – Maximum: 15 Teilnehmer.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich – kostenlos für Erwachsene.

Treffpunkt: Office de Tourisme de Granville.

