Visite commentée pour les enfants : Granville « Pirates et corsaires à l’assaut des remparts » 2 rue Lecampion, 5 juillet 2023, Granville.

Granville,Manche

Partez à l’assaut de la cité Corsaire ! Suis les traces de Pléville le Pelley en répondant correctement aux énigmes, il te guidera et tu découvriras les temps forts qui ont marqués la Haute-Ville de Granville.

Pour les 7-12 ans – 4 € par enfant

Minimum 5 participants – maximum : 15 participants

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

Présence d’un adulte obligatoire – gratuit pour les adultes.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Granville..

2023-07-05 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-05 11:45:00. .

2 rue Lecampion

Granville 50400 Manche Normandie



Go on an assault of the Corsair city! Follow the traces of Pléville le Pelley by answering correctly to the enigmas, he will guide you and you will discover the strong times which marked the High Town of Granville.

For 7-12 years old – 4 ? per child

Minimum 5 participants – maximum 15 participants

Duration: 1h15

Reservation required

Presence of an adult required – free for adults.

Meeting point at the Tourist Office of Granville.

¡Lánzate a la conquista de la ciudad corsaria! Sigue los pasos de Pléville le Pelley respondiendo correctamente a los enigmas. Él te guiará y descubrirás los momentos clave que han marcado la Ciudad Alta de Granville.

Para niños de 7 a 12 años – 4 ? por niño

Mínimo 5 participantes – máximo 15 participantes

Duración: 1h15

Reserva obligatoria

Se requiere la presencia de un adulto – gratuito para los adultos.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo de Granville.

Mach dich auf den Weg in die Korsarenstadt! Folge den Spuren von Pléville le Pelley, indem du die Rätsel richtig beantwortest. Er wird dich führen und du wirst die Höhepunkte entdecken, die die Oberstadt von Granville geprägt haben.

Für 7- bis 12-Jährige – 4 ? pro Kind

Minimum 5 Teilnehmer – Maximum 15 Teilnehmer

Dauer: 1 Std. 15 Min

Eine Reservierung ist erforderlich

Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich – kostenlos für Erwachsene.

Treffpunkt: Office de Tourisme de Granville.

