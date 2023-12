MARCHÉ DE NOËL À ESPACE ET VIE 2 rue Joshua Slocum Pornic, 4 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

La résidence services pour seniors Espace & Vie de Pornic organise un marché de Noël. Venez découvrir nos exposants. Plein d’idées cadeaux !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 10:00:00. .

2 rue Joshua Slocum Espace et Vie

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Espace & Vie senior residence in Pornic is organizing a Christmas market. Come and discover our exhibitors. Lots of gift ideas!

La residencia para mayores Espace & Vie de Pornic organiza un mercado navideño. Venga a descubrir a nuestros expositores. ¡Muchas ideas para regalar!

Die Seniorenresidenz Espace & Vie in Pornic organisiert einen Weihnachtsmarkt. Kommen Sie und entdecken Sie unsere Aussteller. Viele Geschenkideen!

