LAVAL VIRTUAL 2024 2 Rue Joséphine Baker Laval, mercredi 10 avril 2024.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-12

Laval Virtual, le 1er événement VR/AR en Europe, revient du 10 au 12 avril 2024 à l’Espace Mayenne !

Laval Virtual est de retour pour sa 26e édition !

Retrouvez l’événement majeur dédié aux technologies immersives du 10 au 12 avril 2024.

Laval Virtual est LE rendez-vous incontournable dans le secteur de la VR/AR. Professionnels, startuppeurs, universitaires, artistes, étudiants et précurseurs de l’industrie des technologies immersives se retrouvent en un même lieu, faisant du salon un écosystème pluridisciplinaire offrant des opportunités de réseautage exceptionnelles. Lors de la précédente édition, pas moins de 190 exposants, 50 conférenciers et 6000 visiteurs professionnels s’étaient donnés rendez-vous à Laval, représentant près d’une quarantaine de nationalités sur place.

Au programme de l’édition 2024 : exposition, conférences B2B, soirées de networking (LV Party et LV Awards), compétitions et bien plus encore… dont les techtalks, une nouveauté cette année !

• Plus d’informations : www.laval-virtual.com

2 Rue Joséphine Baker Espace Mayenne

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



