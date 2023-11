SALON DES LOISIRS CRÉATIFS À L’ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval, 15 mars 2024, Laval.

Laval,Mayenne

Venez participer à la 2ème édition du Salon des Loisirs créatifs.

2024-03-15 fin : 2024-03-17 18:00:00. EUR.

2 Rue Joséphine Baker

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Come and take part in the 2nd edition of the Salon des Loisirs créatifs

Participe en el 2º Salón de Loisirs créatifs

Nehmen Sie an der 2. Ausgabe des Salon des Loisirs créatifs teil

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire