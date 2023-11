SPECTACLE « ANESTHESIE GENERALE » DE JÉRÉMY FERRARI À L’ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne SPECTACLE « ANESTHESIE GENERALE » DE JÉRÉMY FERRARI À L’ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval, 24 février 2024, Laval. Laval,Mayenne Vivez un spectacle humoristique avec Jérémy Ferrari à l’Espace Mayenne.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

2 Rue Joséphine Baker

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Enjoy a comedy show with Jérémy Ferrari at Espace Mayenne Disfrute de un espectáculo cómico con Jérémy Ferrari en el Espace Mayenne Erleben Sie eine Comedy-Show mit Jérémy Ferrari im Espace Mayenne Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 2 Rue Joséphine Baker Adresse 2 Rue Joséphine Baker Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 2 Rue Joséphine Baker Laval latitude longitude 48.08238;-0.79116

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/