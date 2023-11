SALON DU BIEN VIELLIR – ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval, 6 décembre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Se tiendra à l’Espace Mayenne le Salon du Bien Viellir le mecredi 6 décembre 2023.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

2 Rue Joséphine Baker

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The Salon du Bien Viellir will be held at Espace Mayenne on Wednesday December 6, 2023

El Salon du Bien Viellir se celebrará en el Espace Mayenne el miércoles 6 de diciembre de 2023

Die Messe « Salon du Bien Viellir » findet am Mittwoch, den 6. Dezember 2023 im Espace Mayenne statt

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire