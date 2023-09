Marché de Noël 2 Rue Joseph Zeller Oberbruck Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Oberbruck Marché de Noël 2 Rue Joseph Zeller Oberbruck, 3 décembre 2023, Oberbruck. Oberbruck,Haut-Rhin 3ème édition du marché de Noël d’Oberbruck. Visite du St Nicolas..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

2 Rue Joseph Zeller

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



3rd Oberbruck Christmas Market. Visit from St Nicolas. 3er Mercado de Navidad de Oberbruck. Visita de San Nicolás. 3. Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Oberbruck. Besuch des Nikolaus.

