Marché de Noël 2 Rue Joseph Zeller Oberbruck, 3 décembre 2023, Oberbruck.

Oberbruck,Haut-Rhin

Retrouvez les artisans, fermiers, artistes et associations ainsi que le St Nicolas à partir de 16h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

2 Rue Joseph Zeller

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Meet craftsmen, farmers, artists, associations and St Nicolas from 4pm.

Encontrará artesanos, agricultores, artistas y asociaciones, así como San Nicolás a partir de las 16.00 horas.

Finden Sie ab 16 Uhr Handwerker, Bauern, Künstler und Vereine sowie den Nikolaus.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de Masevaux