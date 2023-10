Don du sang 2 Rue Jean Zay Biganos, 5 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

La ville de Biganos accueille l’Établissement Français du Sang pour une collecte dans la salle des fêtes.

RDV via https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85917/sang/29-09-2023.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 19:00:00. .

2 Rue Jean Zay Salle des fêtes

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Biganos welcomes the Établissement Français du Sang for a blood drive in the village hall.

RDV via https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85917/sang/29-09-2023

La ciudad de Biganos acoge al Établissement Français du Sang para una donación de sangre en la Salle des Fêtes.

RDV vía https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85917/sang/29-09-2023

Die Stadt Biganos empfängt das Etablissement Français du Sang zu einer Blutspendeaktion im Festsaal.

RDV über https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/85917/sang/29-09-2023

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur Bassin