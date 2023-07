brocante d’été 2 Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Longues-sur-Mer brocante d’été 2 Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer, 14 juillet 2023, Longues-sur-Mer. Longues-sur-Mer,Calvados brocante d’été sur 2 jours

entrée gratuite

de nombreux exposants sont attendus.

Vendredi 2023-07-14 08:30:00 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

2 Rue Jean-Pierre Savary

Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie



2-day summer flea market

free admission

many exhibitors expected mercadillo de verano de 2 días

entrada gratuita

se esperan numerosos expositores sommerflohmarkt an 2 Tagen

freier Eintritt

zahlreiche Aussteller werden erwartet Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Longues-sur-Mer Autres Lieu 2 Rue Jean-Pierre Savary Adresse 2 Rue Jean-Pierre Savary Ville Longues-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville 2 Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer

2 Rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longues-sur-mer/