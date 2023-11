Marché de l’artisanat et de la création 2 Rue Jean Nicot Bergerac, 26 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un marché de l’artisanat et de la création se tiendra dimanche 26 novembre à La Traverse.

Au programme : animations, buvette et petite restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

2 Rue Jean Nicot La Traverse

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A craft and design market will be held on Sunday November 26 at La Traverse.

On the program: entertainment, refreshments and snacks on site.

El domingo 26 de noviembre se celebrará en La Traverse un mercado de artesanía y diseño.

En el programa: animación, refrescos y aperitivos in situ.

Am Sonntag, den 26. November, findet in La Traverse ein Kunsthandwerks- und Kreativmarkt statt.

Auf dem Programm stehen Animationen, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides