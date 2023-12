Imperial Show – Le Grand Cirque de Noël 2023 2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne, 9 décembre 2023 07:00, Margny-lès-Compiègne.

Margny-lès-Compiègne,Oise

Le plus prestigieux des Cirques de Noël !

Le Tigre Evénement vous invite à découvrir un show époustouflant de 2h avec des artistes issus de l’émission : Le plus grand cabaret du monde !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 .

2 rue Jean Mermoz

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France



The most prestigious of all Christmas circuses!

Le Tigre Evénement invites you to discover a breathtaking 2-hour show featuring artists from the TV show Le plus grand cabaret du monde!

El más prestigioso de todos los circos navideños

Le Tigre Evénement le invita a descubrir un impresionante espectáculo de 2 horas con artistas del programa de televisión: ¡Le plus grand cabaret du monde!

Der prestigeträchtigste aller Weihnachtszirkusse!

Le Tigre Evénement lädt Sie zu einer atemberaubenden zweistündigen Show mit Künstlern aus der Sendung: Das größte Kabarett der Welt!

Mise à jour le 2023-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme