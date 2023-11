Marché de Noël 2 Rue Jean Levasseur Vatan, 6 décembre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

Le mercredi 6 décembre 2023, marché de Noël ouvert à tous à l’EHPAD « Le Bois Rosier » de Vatan, de 14h à 17h30..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:30:00. .

2 Rue Jean Levasseur

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



On Wednesday December 6, 2023, Christmas market open to all at EHPAD « Le Bois Rosier » in Vatan, from 2pm to 5:30pm.

El miércoles 6 de diciembre de 2023, mercado de Navidad abierto a todos en el EHPAD « Le Bois Rosier » de Vatan, de 14:00 a 17:30 horas.

Am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, findet von 14.00 bis 17.30 Uhr ein für alle zugänglicher Weihnachtsmarkt im Pflegeheim « Le Bois Rosier » in Vatan statt.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Champs d’Amour