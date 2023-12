Atelier « J’apprends à me connaître en petit groupe » 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-01-05 09:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00 . Atelier pour les 5 – 7 ans. Au programme : les émotions, les talents, les motivations, rire, bouger et respirer. Sur inscription. .

2 Rue Jean Jaurès L'écho-système

Lamballe-Armor 22400

