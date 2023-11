SOUS LA NEIGE 2 rue Jean Claude Boulard Coulaines, 6 février 2024, Coulaines.

Coulaines,Sarthe

POESIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE CIE LES BESTIOLES (Metz–57) – Jeune Public de 6 mois à 6 ans – durée : 45 min – Espace culturel Henri Salvador – Tarif Plein: 7.50 € / Réduit: 5.40 €.

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . .

2 rue Jean Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador

Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire



POESIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE CIE LES BESTIOLES (Metz–57) – Young Audiences from 6 months to 6 years – duration: 45 min – Espace culturel Henri Salvador – Full Price: 7.50 ? / Reduced: 5.40 ?

POESIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE CIE LES BESTIOLES (Metz–57) – Público joven de 6 meses a 6 años – duración: 45 min – Espace culturel Henri Salvador – Precio completo: 7,50 € / Reducido: 5,40 €

POESIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE CIE LES BESTIOLES (Metz–57) – Junges Publikum von 6 Monaten bis 6 Jahren – Dauer: 45 min – Espace culturel Henri Salvador – Voller Tarif: 7.50 ? / Ermäßigt: 5.40 ?

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire