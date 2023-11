PETITS CONTES ORIENTAUX – JEUNE PUBLIC – CINE CONCERT 2 rue Jean Claude Boulard Coulaines, 19 décembre 2023, Coulaines.

Coulaines,Sarthe

CINÉ CONCERT EN PARTENARIAT AVEC LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE Compagnie des amis de FantomeUs (Rouen – 76) Jeune Public dès 3 ans – durée 30 min – Espace culturel Henri Salvador – Tarif Plein: 7.50 € / Réduit: 5.40 €.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

2 rue Jean Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR

Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire



CINÉ CONCERT IN PARTNERSHIP WITH LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE Compagnie des amis de FantomeUs (Rouen – 76) Young Audiences from 3 years – duration 30 min – Espace culturel Henri Salvador – Full Price: 7.50 ? / Reduced: 5.40 ?

CONCIERTO DE CINE EN COLABORACIÓN CON LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE Compagnie des amis de FantomeUs (Rouen – 76) Público joven a partir de 3 años – duración 30 min – Espace culturel Henri Salvador – Tarifa Completa: 7,50 € / Reducida: 5,40 €

CINÉ CONCERT IN PARTNERSCHAFT MIT DEN JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE Compagnie des amis de FantomeUs (Rouen – 76) Junges Publikum ab 3 Jahren – Dauer 30 Min. – Espace culturel Henri Salvador – Voller Preis: 7.50 ? / Ermäßigt: 5.40 ?

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire