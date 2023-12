RENCONTRE AVEC JEAN-JACQUES RULLIER 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 février 2024 16:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Découvrez l’exposition temporaire de Jean Jacques Rullier au Musée d’Art et d’Histoire du Pays de Château-Gontier !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

2 Rue Jean Bourré Musée d’Art et d’Histoire

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Discover Jean Jacques Rullier’s temporary exhibition at the Musée d’Art et d’Histoire du Pays de Château-Gontier!

Descubra la exposición temporal de Jean Jacques Rullier en el Museo de Arte e Historia del País de Château-Gontier

Entdecken Sie die Sonderausstellung von Jean Jacques Rullier im Musée d’Art et d’Histoire du Pays de Château-Gontier!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire