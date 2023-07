TEA TIME AU MUSÉE 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 juillet 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Visite commentée autour d’un thé ou d’un café !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

2 Rue Jean Bourré Musée d’Art et d’Histoire

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Guided tour over tea or coffee!

Visita guiada con té o café

Kommentierte Besichtigung bei einer Tasse Tee oder Kaffee!

Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire