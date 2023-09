SPECTACLE: CIRCLE OF MUD & THE MOON DRIVERS 2 rue Jean Bossu Golbey, 10 février 2024, Golbey.

Golbey,Vosges

CIRCLE OF MUD

Le groupe nous livre un Blues-Rock roots et moderne, apprécié autant des passionnés que des non-initiés. C’est la force de ce projet : délivrer une musique accessible et profonde à la fois.

THE MOON DRIVERS

The Moon drivers vous conduiront dans leur road trip lunaire . L’écriture des textes en anglais s’inspire directement des grands groupes de rock qui ont su traverser les frontières .. Tout public

Samedi 2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . 29 EUR.

2 rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL

Golbey 88190 Vosges Grand Est



CIRCLE OF MUD

The band’s rootsy, modern Blues-Rock is appreciated by enthusiasts and non-enthusiasts alike. This is the strength of this project: to deliver music that is both accessible and profound.

THE MOON DRIVERS

The Moon Drivers will take you on a lunar road trip. Their English lyrics are directly inspired by the great rock bands that have crossed borders.

CÍRCULO DE BARRO

La banda ofrece un blues-rock moderno y arraigado que gusta tanto a los fans como a los no iniciados. Ese es el punto fuerte de este proyecto: ofrecer música accesible y profunda a la vez.

LOS MOON DRIVERS

The Moon Drivers le llevarán en un viaje lunar por carretera. Sus letras en inglés se inspiran directamente en las grandes bandas de rock que han traspasado fronteras.

CIRCLE OF MUD

Die Band liefert uns einen rootsigen und modernen Blues-Rock, der sowohl von Liebhabern als auch von Nichtkennern geschätzt wird. Das ist die Stärke dieses Projekts: eine Musik zu liefern, die gleichzeitig zugänglich und tiefgründig ist.

THE MOON DRIVERS

The Moon drivers werden Sie auf ihrem Mond-Roadtrip mitnehmen. Die englischen Texte sind direkt von den großen Rockbands inspiriert, die es geschafft haben, Grenzen zu überschreiten.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT EPINAL ET SA REGION