FESTIVAL DE JEUX DE SOCIETE:GOLBEY JOUE 2 rue jean bossu Golbey, samedi 20 janvier 2024.

Golbey Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 13:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Plus de 300 jeux de société

Jeux enfants, en bois, familiaux, initiés et experts.

70 tables de jeux

Au Centre Culturel de GOLBEY (2 rue Jean Bossu)

Horaires : samedi 13h-00h & dimanche 13h-18h

Buvette et Crêpes

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés

Jeux à partir de 5 ans

Tournois : Challengers « Beach Cup » avec notre partenaire Asmodee

Tombolas : 12 jeux à gagner

2 Jeux défis « Jeux de Logique » (en contenu)Tout public

0 EUR.

2 rue jean bossu Centre Culturel de Golbey

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-30 par OT EPINAL ET SA REGION