GOLBEY COMÉDIE CLUB 2 Rue Jean Bossu Golbey, 8 décembre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Vous voulez rire ? Venez passer la soirée avec des maîtres de l’humour au centre culturel le vendredi 8 décembre. En tête d’affiche, Mathieu Madénian et Lola Dubini, accompagnés de Tom Boudet, Julien Bing et Vanessa Kayo n’auront qu’une mission : vous faire mal aux zygomatiques ! Ces cinq artistes se succèderont sur les planches du centre culturel pour vous proposer du stand-up de qualité.

Infos et réservation : mairie de Golbey ou seetickets.com. Ouverture des portes à 19h30. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. 20 EUR.

2 Rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Looking for a good laugh? Come and spend the evening with masters of humor at the cultural center on Friday, December 8. Headlining the show, Mathieu Madénian and Lola Dubini, accompanied by Tom Boudet, Julien Bing and Vanessa Kayo, will have just one mission: to make your zygomatic muscles ache! These five artists will take to the stage at the cultural center to offer you some top-quality stand-up.

Information and booking: Golbey town hall or seetickets.com. Doors open at 7.30pm

¿Le apetece reírse? Venga a pasar una velada con los maestros de la comedia en el Centro Cultural el viernes 8 de diciembre. Como cabezas de cartel, Mathieu Madénian y Lola Dubini, acompañados por Tom Boudet, Julien Bing y Vanessa Kayo, tendrán una misión: ¡hacer que le duelan las encías! Estos cinco artistas se subirán al escenario del centro cultural para ofrecerle un espectáculo de monólogos de gran calidad.

Información y reservas: Ayuntamiento de Golbey o seetickets.com. Apertura de puertas a las 19.30 h

Sie wollen lachen? Dann verbringen Sie am Freitag, den 8. Dezember, einen Abend mit den Meistern des Humors im Kulturzentrum. Mathieu Madénian und Lola Dubini, Tom Boudet, Julien Bing und Vanessa Kayo sind die Hauptdarsteller und haben nur eine Mission: Ihnen das Jochbein zu brechen! Diese fünf Künstler werden sich auf den Bühnen des Kulturzentrums abwechseln, um Ihnen Stand-up-Kunst vom Feinsten zu bieten.

Infos und Reservierungen: Rathaus von Golbey oder seetickets.com. Öffnung der Türen um 19.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT EPINAL ET SA REGION