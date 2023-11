FORUM DE L’EMPLOI 2 Rue Jean Bossu Golbey, 21 novembre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Comme chaque année, la ville de Golbey organise son Forum pour l’emploi. L’objectif ? Faire rencontrer des demandeurs d’emploi avec des recruteurs pour, dans un premier temps, établir des contacts, et aboutir, par la suite, à une offre d’emploi.

Offres d’emplois mais aussi de formations, pour des reconversions professionnelles ou pour des étudiants à la recherche d’une voie professionnelle.

Cette année, 45 stands seront présents au centre culturel avec près de 200 postes à pourvoir.. Tout public

Mardi 2023-11-21 14:00:00 fin : 2023-11-21 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue Jean Bossu Centre Culturel

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Every year, the town of Golbey organizes its Employment Forum. The aim? To bring jobseekers together with recruiters, initially to establish contacts, and then to lead to a job offer.

Not only jobs, but also training opportunities, for retraining or for students looking for a career path.

This year, 45 stands will be present at the cultural center, with almost 200 positions to be filled.

Cada año, la ciudad de Golbey organiza su Foro del Empleo. ¿El objetivo? Poner en contacto a demandantes de empleo con reclutadores, en un primer momento para establecer contactos y después para desembocar en una oferta de empleo.

No se trata sólo de empleos, sino también de oportunidades de formación, para las personas que desean reciclarse o para los estudiantes que buscan una salida profesional.

Este año habrá 45 stands en el centro cultural, con casi 200 vacantes por cubrir.

Wie jedes Jahr veranstaltet die Stadt Golbey ihr Forum für Beschäftigung. Das Ziel? Arbeitssuchende mit Personalvermittlern zusammenzubringen, um zunächst Kontakte zu knüpfen und später ein Stellenangebot zu erhalten.

Neben Stellenangeboten werden auch Ausbildungsmöglichkeiten für Umschüler oder Studenten auf der Suche nach einer beruflichen Laufbahn angeboten.

Dieses Jahr werden im Kulturzentrum 45 Stände mit fast 200 Stellenangeboten vertreten sein.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT EPINAL ET SA REGION