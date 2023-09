PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS 2 rue Jean Bossu Golbey, 1 octobre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

1ères puces des couturières et loisirs créatifs au Centre Culturel.

Entrée libre pour les visiteurs.

Pour les exposants : Renseignements et réservation de votre emplacement au 06.71.36.63.65 (tarif : 5 euros par table)

Petite restauration et buvette sur place. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. 0 EUR.

2 rue Jean Bossu Centre Culturel

Golbey 88190 Vosges Grand Est



1st Puces des couturières et loisirs créatifs at the Centre Culturel.

Free admission for visitors.

For exhibitors: Information and reservation of your place at 06.71.36.63.65 (price: 5 euros per table)

Snacks and refreshments on site

1er Puces des couturières et loisirs créatifs en el Centre Culturel.

Entrada gratuita para los visitantes.

Para los expositores: Información y reserva de su plaza en el 06.71.36.63.65 (precio: 5 euros por mesa)

Aperitivos y refrescos in situ

1. Flohmarkt der Näherinnen und kreativen Hobbys im Kulturzentrum.

Freier Eintritt für die Besucher.

Für die Aussteller : Informationen und Reservierung Ihres Standplatzes unter 06.71.36.63.65 (Preis: 5 Euro pro Tisch)

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-09-18 par OT EPINAL ET SA REGION