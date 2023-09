KARAOKÉ ET SOIRÉE DANSANTE 2 rue Jean bossu Golbey, 30 septembre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Soirée karaoké et dansante animée par Dimitri. Petite restauration et buvette sur place.

Réservation au 03.29.31.43.77. Adultes

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . 5 EUR.

2 rue Jean bossu Centre Culturel

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Karaoke and dance evening hosted by Dimitri. Snacks and refreshments on site.

Book on 03.29.31.43.77

Noche de karaoke y baile a cargo de Dimitri. Aperitivos y refrescos in situ.

Reservas en el 03.29.31.43.77

Karaoke- und Tanzabend, moderiert von Dimitri. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Reservierung unter 03.29.31.43.77

Mise à jour le 2023-09-18 par OT EPINAL ET SA REGION