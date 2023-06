PORTES OUVERTES A GOLBEY ANIMATION 2 rue Jean Bossu Golbey, 10 juin 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Portes ouvertes dans le cadre des 40 ans de l’association.

Différentes activités sont proposées : loisirs, culturelles, artistiques, d’expression, numériques, de détente, sportives, etc.

Démonstrations d’impressions 3D

Chant

Ateliers ouvert à tous : photo de « portraits de famille » avec une photo offerte, danses participatives, « yoga en famille » (sur inscription) ; « Pilate » (sur inscription) et « sophrologie » (sur inscription). Tout public

Samedi 2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 17:30:00. 0 EUR.

2 rue Jean Bossu Centre Cutlurel

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Open house to mark the association’s 40th anniversary.

Various activities on offer: leisure, cultural, artistic, self-expression, digital, relaxation, sports, etc.

Demonstrations of 3D printing

Singing

Workshops open to all: photo « family portraits » with a free photo, participative dances, « family yoga » (registration required); « Pilate » (registration required) and « sophrology » (registration required)

Jornada de puertas abiertas con motivo del 40 aniversario de la asociación.

Se ofrece un amplio abanico de actividades: lúdicas, culturales, artísticas, de expresión personal, digitales, de relajación, deportivas, etc.

Demostraciones de impresión 3D

Canto

Talleres abiertos a todos: foto « retrato de familia » con foto gratuita, bailes participativos, « yoga en familia » (previa inscripción); « Pilatos » (previa inscripción) y « sofrología » (previa inscripción)

Tag der offenen Tür im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Vereins.

Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten: Freizeit, Kultur, Kunst, Ausdruck, Digitales, Entspannung, Sport usw.

Vorführungen von 3D-Druckern

Singen

Workshops für alle offen: Foto von « Familienporträts » mit einem geschenkten Foto, Mitmachtänze, « Yoga in der Familie » (nach Anmeldung); « Pilates » (nach Anmeldung) und « Sophrologie » (nach Anmeldung)

