Soirée Manga à la patinoire ! 2 rue Jean Allègre Nice, 25 novembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Venez danser sur vos musiques préférées et passez avec vos amis une soirée originale sous le feu des projecteurs..

2023-11-25 22:00:00 fin : 2023-11-25 01:00:00. .

2 rue Jean Allègre Complexe sportif Jean Bouin

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and dance to your favourite music and spend an original evening with your friends under the spotlight.

Ven a bailar al ritmo de tu música favorita y pasa una velada original con tus amigos bajo los focos.

Tanzen Sie zu Ihrer Lieblingsmusik und verbringen Sie mit Ihren Freunden einen originellen Abend im Scheinwerferlicht.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur