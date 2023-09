Blobs « Immortalité des formes » 2 rue Jaubert Aix-en-Provence, 23 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour l’artiste, le blob représente une forme de spiritualité, ils sont vibrants et suggèrent une nouvelle vie, celle des cellules, des graines, des planètes, nous offrant une vision microscopique et macroscopique..

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-10-24 19:00:00. .

2 rue Jaubert Galerie Ars Longa

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the artist, the blob represents a form of spirituality, they are vibrant and suggest a new life, that of cells, seeds, planets, offering us a microscopic and macroscopic vision.

Para el artista, las manchas representan una forma de espiritualidad, son vibrantes y sugieren una nueva vida, la de las células, las semillas y los planetas, ofreciéndonos una visión microscópica y macroscópica.

Für den Künstler stellt der Blob eine Form der Spiritualität dar, sie sind vibrierend und suggerieren ein neues Leben, das Leben der Zellen, der Samen, der Planeten, und bieten uns eine mikroskopische und makroskopische Vision.

