La chambre des visiteurs #8 – Vous avez dit étrange ? 2 Rue Jacques Villon Rouen, 6 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Votez pour vos œuvres préférées jusqu’au 21 janvier 2024.

La sélection proposée illustre la grande diversité des collections des musées de la RMM. Et comme à chaque édition, la liste d’œuvres comprend des objets surprenants qui susciteront la curiosité et peut-être le vote.

L’exposition de la sélection aura lieu au musée Flaubert et d’histoire de la médecine à partir du 18 mai 2024..

Vendredi 2023-11-06 fin : 2024-01-21 . .

2 Rue Jacques Villon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Vote for your favorite works until January 21, 2024.

The proposed selection illustrates the great diversity of the MMR museum collections. And, as with every edition, the list of works includes some surprising objects that will arouse curiosity and maybe even a vote.

The selection will be exhibited at the Musée Flaubert et d?histoire de la médecine from May 18, 2024.

Vota por tus obras favoritas hasta el 21 de enero de 2024.

La selección propuesta ilustra la gran diversidad de las colecciones del museo RMM. Y como en cada edición, la lista de obras incluye algunos objetos sorprendentes que despertarán su curiosidad y quizás su voto.

La selección se expondrá en el Musée Flaubert et d’histoire de la médecine a partir del 18 de mayo de 2024.

Stimmen Sie bis zum 21. Januar 2024 für Ihre Lieblingswerke ab.

Die vorgeschlagene Auswahl zeigt die große Vielfalt der Sammlungen der RMM-Museen. Und wie bei jeder Ausgabe enthält die Liste der Werke auch überraschende Objekte, die die Neugierde wecken und vielleicht zur Abstimmung anregen werden.

Die Ausstellung der Auswahl findet ab dem 18. Mai 2024 im Musée Flaubert et d’histoire de la médecine statt.

Mise à jour le 2023-11-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche