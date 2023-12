Là où il y a eu oppression, il y a eu résistance 2 Rue Henri Barbusse Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-15 09:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00

1983-2023 Les 40 ans de la marche pour l’égalité et contre le racisme..

Partis du quartier de la Cayolle et après avoir traversé plusieurs quartiers de Marseille jusqu’aux Flamants, quelques jeunes remplis d’espoir ont entamé une épopée improbable à travers toute la France pour arriver à rassembler plus de 100 000 personnes à Paris le 3 décembre 1983. L’émergence d’une deuxième génération post-coloniale prenait conscience des inégalités banalisées. Le climat de l’époque était celui de meurtres racistes, de ratonnades et de discriminations perpétrés dans toute la France.



Ce climat a-t-il changé 40 ans après ? L’égalité demandée à coups de pancartes, de slogans et de chansons, est elle une réalité ? Les discriminations et le racisme sont toujours présents voire renforcés.



Cette exposition se veut avant tout militante. Elle a deux objectifs principaux : donner les clefs de lecture, en apportant des informations jusque là connues des seuls initiés et permettre aux jeunes générations de mieux appréhender cette histoire collective qui a suscité tant d’espoir et de désillusions. Inscrire cette histoire « TAA’NOUS » dans le roman national est la raison d’être de cette exposition qui s’accompagne d’un programme de conférences, de films et de débats dans la cité phocéenne.



Exposition organisée et conçue par le collectif Mémoires en marche



Rdv dans la Salle d’embarquement (située à l’entrée du musée).



2 Rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



