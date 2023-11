Colloque Claude McKay : voies de passage et chemins de traverse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

2e colloque international et interdisciplinaire consacré à Claude McKay et organisé par la Banjo Society à Aix-Marseille Université étudie, qui comporte 3 volets répartis sur 3 jours dans 3 lieux, à Aix-en-Provence et à Marseille..

2nd international and interdisciplinary colloquium dedicated to Claude McKay, organized by the Banjo Society at Aix-Marseille Université étudiie, with 3 sections spread over 3 days in 3 venues, in Aix-en-Provence and Marseille.

2º coloquio internacional e interdisciplinario dedicado a Claude McKay, organizado por la Sociedad del Banjo de la Universidad Aix-Marsella étudiie, que consta de 3 partes repartidas en 3 días en 3 lugares, en Aix-en-Provence y Marsella.

2. internationales und interdisziplinäres Kolloquium über Claude McKay, organisiert von der Banjo Society an der Aix-Marseille Université étudie, mit 3 Teilen, die über 3 Tage an 3 Orten in Aix-en-Provence und Marseille verteilt sind.

