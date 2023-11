Ça s’est passé il y a 600 ans, le sac de Marseille par les Aragonais 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 21 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Conférence proposée dans le cadre des Mardis de l’Histoire, avec Sylvain Borzillo et Xavier Corré..

2023-11-21 18:00:00 fin : 2023-11-21 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture as part of the Mardis de l’Histoire program, with Sylvain Borzillo and Xavier Corré.

Conferencia en el marco del ciclo Mardis de l’Histoire, con Sylvain Borzillo y Xavier Corré.

Im Rahmen der Mardis de l’Histoire (Dienstags der Geschichte) angebotene Konferenz mit Sylvain Borzillo und Xavier Corré.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille