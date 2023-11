Histoire et patrimoine de Marseille : les Chutes-Lavie, les Hauts de Longchamp, les Chartreux 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 14 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Nouvelle conférence dans le cadre des « Mardis de l’Histoire » en partenariat avec le Comité du Vieux-Marseille..

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-14 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New lecture as part of the « Mardis de l’Histoire » program in partnership with the Comité du Vieux-Marseille.

Nueva conferencia del ciclo « Los martes de Historia », en colaboración con el Comité du Vieux-Marseille.

Neuer Vortrag im Rahmen der « Mardis de l’Histoire » (Dienstags der Geschichte) in Zusammenarbeit mit dem Comité du Vieux-Marseille.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille