Entre répression et persécution, réflexions sur les portraits et les parcours des raflés de Marseille de janvier 1943 internés au camp de Royallieu 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 31 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cycle les Mardis de l’Histoire, le musée accueille Julie Marchand pour une conférence sur les portraits et les parcours des raflés de Marseille de janvier 1943 internés au camp de Royallieu..

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Mardis de l’Histoire series, the museum welcomes Julie Marchand for a talk on the portraits and backgrounds of those rounded up from Marseille in January 1943 and interned at the Royallieu camp.

En el marco de los Martes de Historia, el museo recibe a Julie Marchand para una conferencia sobre los retratos y los orígenes de los detenidos en Marsella en enero de 1943 e internados en el campo de Royallieu.

In der Reihe Les Mardis de l’Histoire (Dienstags der Geschichte) empfängt das Museum Julie Marchand für einen Vortrag über die Porträts und Lebenswege der im Januar 1943 in Marseille geraubten und im Lager Royallieu internierten Personen.

