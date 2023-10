La naissance du musée d’Histoire de Marseille en 1983 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 17 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Conservateur en chef du patrimoine au Mucem, Myriame Morel Deledalle, évoquera la création du musée d’histoire dans le cadre des « Mardis de l’histoire »..

2023-10-17 18:00:00 fin : 2023-10-17 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Myriame Morel Deledalle, Chief Curator at the Mucem, will talk about the creation of the history museum as part of the « History Tuesdays » program.

Myriame Morel Deledalle, conservadora jefe del Mucem, hablará de la creación del museo de historia en el marco de la serie « Los martes de historia ».

Die Chefkonservatorin für Kulturerbe am Mucem, Myriame Morel Deledalle, wird im Rahmen der « Mardis de l’histoire » (Dienstags der Geschichte) über die Gründung des Geschichtsmuseums sprechen.

