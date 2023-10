La Marche pour l’Egalité de 1983, un espoir déçu ? 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 15 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

La Musée d’Histoire accueille le sociologue Adil Jazouli pour une conférence, autour de l’exposition organisée et conçue par le collectif Mémoires en marche 1983 – 2023 La Marche pour l’égalité et contre le racisme..

The Musée d’Histoire welcomes sociologist Adil Jazouli for a talk, based on the exhibition organized and designed by the Mémoires en marche 1983 – 2023 La Marche pour l’égalité et contre le racisme collective.

El Museo de Historia recibe al sociólogo Adil Jazouli para una conferencia sobre la exposición organizada y concebida por el colectivo Mémoires en marche 1983 – 2023 La Marche pour l’égalité et contre le racisme.

Das Geschichtsmuseum empfängt den Soziologen Adil Jazouli zu einem Vortrag rund um die Ausstellung, die vom Kollektiv Mémoires en marche 1983 – 2023 La Marche pour l’égalité et contre le racisme organisiert und konzipiert wurde.

