Le triste sort des orphelins 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 11 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Conférence de Nicolas Grimal, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Institut de France..

2023-10-11 18:00:00 fin : 2023-10-11 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Nicolas Grimal, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Institut de France.

Conferencia de Nicolas Grimal, Secretario Permanente de la Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Instituto de Francia.

Vortrag von Nicolas Grimal, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Institut de France.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille