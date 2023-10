Et si on faisait une chasse au trésor? Les enjeux du patrimoine archéologique 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement, 3 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En lien avec l’exposition Trésors coupables, pillages archéologiques en France et dan le bassin méditerranéen, la conférence d’Anne Lehoërff évoque les enjeux du patrimoine archéologique..

2023-10-03 18:00:00 fin : 2023-10-03 . .

2 rue Henri Barbusse Centre Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In conjunction with the exhibition Trésors coupables, pillage archéologiques en France et dan le bassin méditerranéen, Anne Lehoërff’s talk looks at the issues surrounding archaeological heritage.

Con motivo de la exposición Trésors coupables, pillages archéologiques en France et dan le bassin méditerranéen, la conferencia de Anne Lehoërff aborda la problemática del patrimonio arqueológico.

In Verbindung mit der Ausstellung Trésors coupables, pillages archéologiques en France et dan le bassin méditerranéen (Schuldige Schätze, archäologische Raubzüge in Frankreich und im Mittelmeerraum) spricht der Vortrag von Anne Lehoërff über die Herausforderungen des archäologischen Erbes.

