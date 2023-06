Cross training et apéro diététique 2 Rue Guy Petit Biarritz, 22 juin 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Cross training et apéro diététique autour de la piscine

– 18h00 accès à la piscine de l’hôtel

– 19h00 cross training de 45 minutes avec Jade Coaching

– 20h00 apéro-diététique et échange avec Marina diététicienne.

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 21:00:00. .

2 Rue Guy Petit Hôtel Littéraire Jules Verne

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cross training and dietary aperitifs around the pool

– 6:00 pm access to the hotel pool

– 7:00 pm 45-minute cross-training with Jade Coaching

– 8:00 pm aperitif and chat with Marina, dietician

Entrenamiento cruzado y aperitivo dietético junto a la piscina

– 18h00 acceso a la piscina del hotel

– 19:00 sesión de cross-training de 45 minutos con Jade Coaching

– 20h00 aperitivo y debate con Marina, dietista

Cross-Training und Diät-Apéro rund um den Pool

– 18.00 Uhr Zugang zum Hotelpool

– 19.00 Uhr 45-minütiges Cross-Training mit Jade Coaching

– 20.00 Uhr Diätapéro und Austausch mit Marina, einer Ernährungsberaterin

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Biarritz