Brunch dansé 2 Rue Guy Petit Biarritz, 18 juin 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Brunch dansé avec la compagnie B&M.

Venez régaler vos papilles ainsi que vos yeux avec la présence de la compagnie de danse B&M.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 15:00:00. .

2 Rue Guy Petit Hôtel Littéraire Jules Verne

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Brunch dance with B&M.

Come and feast your eyes and taste buds with dance company B&M

Brunch dance con B&M.

Venga a deleitarse la vista y el paladar con la compañía de danza B&M

Tanzbrunch mit der Tanzgruppe B&M.

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen und Ihre Augen mit der Tanzgruppe B&M

