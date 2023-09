Soirée dansante 2, rue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains, 14 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’association Mov’n Danse vous propose une soirée dansante dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale!!!

Boas, plumes et paillettes si vous souhaitez!

19h30 : solo mixte de Charleston

21h00 : soirée dansante

Soirée dansante offerte aux adhérents / 5€ non adhérents

Solo Charleston : 8€ adhérents / 10€ non adhérents.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

2, rue Gustave Eiffel Salle d’Arts corporels

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mov’n Danse association invites you to an evening of dancing in a festive, warm and friendly atmosphere!!!!

Boas, feathers and sequins if you wish!

7:30 pm: mixed Charleston solo

9:00 pm: dance party

Dance offered to members / 5? non-members

Charleston solo: 8? members / 10? non-members

La asociación Mov’n Danse le invita a una noche de baile en un ambiente festivo, cálido y acogedor

¡Boas, plumas y lentejuelas si te apetece!

19.30 h: Charleston mixto solo

21.00 h: fiesta de baile

Fiesta de baile gratuita para los socios / 5? para los no socios

Charlestón solo: 8? socios / 10? no socios

Der Verein Mov’n Danse lädt Sie zu einem Tanzabend in einer festlichen, warmen und geselligen Atmosphäre ein!

Boas, Federn und Pailletten, wenn Sie möchten!

19.30 Uhr: Gemischtes Charleston-Solo

21.00 Uhr: Tanzabend

Tanzabend für Mitglieder / 5? für Nicht-Mitglieder

Charleston-Solo: 8? für Mitglieder / 10? für Nichtmitglieder

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Andernos-les-Bains